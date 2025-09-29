Скидки
Шалимов будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Факела»

Комментарии

Игорь Шалимов покидает пост главного тренера воронежского «Факела», сообщает «РБ Спорт». Решение принято по обоюдному согласию сторон после матча 12-го тура Лиги PARI с «Чайкой» (0:0).

Россия — Лига PARI . 12-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Чайка
Песчанокопское
Удаления: Журавлёв – 58' / нет

После 12 туров Первой лиги «Факел» идёт на третьем месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Лидирует костромской «Спартак» (26), «Урал» (24) — второй. В следующем туре 4 октября «Факел» примет ульяновскую «Волгу».

Шалимову 56 лет, он возглавил «Факел» в апреле этого года в конце сезона Мир РПЛ. Под его руководством воронежцы провели 21 официальный матч, в которых одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

