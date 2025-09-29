Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Кайрата» Сорокин: дисциплина бьёт класс, у нас сильное оружие — стандарты

Защитник «Кайрата» Сорокин: дисциплина бьёт класс, у нас сильное оружие — стандарты
Комментарии

Футболист «Кайрата» Егор Сорокин назвал сильные стороны казахстанской команды в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вам предстоит сражаться с Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом? Прокручиваете это в голове?
— Дисциплина бьёт класс. У нас есть сильное оружие — стандарты. Будем делать всё возможное, чтобы добиться результата. Удержу ли Мбаппе? Будем делать всё, чтобы доставить ему дискомфорт, — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Любая ошибка будет дорого стоить». Защитник «Кайрата» Сорокин — о матче с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android