Защитник «Кайрата» Сорокин: дисциплина бьёт класс, у нас сильное оружие — стандарты

Футболист «Кайрата» Егор Сорокин назвал сильные стороны казахстанской команды в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

— Вам предстоит сражаться с Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом? Прокручиваете это в голове?

— Дисциплина бьёт класс. У нас есть сильное оружие — стандарты. Будем делать всё возможное, чтобы добиться результата. Удержу ли Мбаппе? Будем делать всё, чтобы доставить ему дискомфорт, — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.