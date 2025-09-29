Тренер «Кайрата» не стал раскрывать, как команда будет использовать недостатки «Реала»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Понятно, что у такого клуба, как «Реал», не так много недостатков. Анализируя, мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать — наш вопрос. Сейчас я не могу вам сказать. Это секрет (улыбается). Завтра посмотрите! Прекрасно понимаем, что будет сложно», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.