Тренер «Кайрата» ответил, кого из игроков за историю «Реала» взял бы себе в команду

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал, кого из игроков, выступавших за мадридский «Реал», взял бы себе в команду.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
— Если бы за всю историю «Реала» можно было взять их игрока, кого бы выбрали?
— Взял бы Зидана, — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» дома сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Кайрат» в гостях проиграл лиссабонскому «Спортингу» со счётом 1:4.

