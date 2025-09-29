Тренер «Кайрата» Уразбахтин: не будем выходить заранее обречёнными на матч с «Реалом»
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о настрое своей команды в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени. По словам тренера, «Кайрат» будет навязывать «Реалу» свою игру.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Мы не будем заранее выходить обречёнными. Будем навязывать свою игру. Должны выходить смелыми и навязывать борьбу», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В матче 1-го тура «Кайрат» проиграл «Спортингу» (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1).
