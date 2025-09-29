Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС рассмотрит протест «Уфы» на результат матча с «Фанкомом»

КДК РФС рассмотрит протест «Уфы» на результат матча с «Фанкомом»
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит протест «Уфы» на результат матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с любительским «Фанкомом».

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«КДК рассмотрит удаление футболиста команды «Фанком» Сичкара за серьёзное нарушение правил игры, а также рассмотрим протест футбольного клуба «Уфа» на результат матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Встреча между «Уфой» и «Фанкомом» состоялась 24 сентября. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Фанкома» — 5:3.

Материалы по теме
Главный тренер «Уфы» Тетрадзе сообщил, что клуб подаст протест на матч с «Фанкомом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android