КДК РФС рассмотрит протест «Уфы» на результат матча с «Фанкомом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит протест «Уфы» на результат матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с любительским «Фанкомом».

«КДК рассмотрит удаление футболиста команды «Фанком» Сичкара за серьёзное нарушение правил игры, а также рассмотрим протест футбольного клуба «Уфа» на результат матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Встреча между «Уфой» и «Фанкомом» состоялась 24 сентября. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Фанкома» — 5:3.