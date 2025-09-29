КДК РФС рассмотрит протест «Уфы» на результат матча с «Фанкомом»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит протест «Уфы» на результат матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с любительским «Фанкомом».
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59' 1:1 Карпук – 71'
Удаления: Сичкар – 73' / нет
«КДК рассмотрит удаление футболиста команды «Фанком» Сичкара за серьёзное нарушение правил игры, а также рассмотрим протест футбольного клуба «Уфа» на результат матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Встреча между «Уфой» и «Фанкомом» состоялась 24 сентября. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Фанкома» — 5:3.
