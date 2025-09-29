Тренер «Кайрата» рассказал о психологическом состоянии молодого вратаря Калмурзы

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о психологическом состоянии 18-летнего вратаря Шерхана Калмурзы перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В 1-м туре со «Спортингом» (1:4) Калмурза дебютировал в еврокубке и отразил пенальти.

«К Шерхану в последнее время больше внимания, чем обычно. Нужно справляться, что ещё делать? Он справляется. В тренировках не заметил напряжения. Вратари — отдельная категория. Они проводят много теорий, бесед. Я туда не лезу. В этом плане у нас гармония. Что касается самого Шерхана, он на выезде достойно себя проявлял. Не заметил, чтобы его сильно колотило. Посмотрим завтра», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.