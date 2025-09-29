Тренер «Кайрата» Уразбахтин рассказал о ритуалах перед важными матчами

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал, есть ли у казахстанской команды какие-либо предматчевые ритуалы.

— Есть ли у вас какие-то ритуалы? Кто первый вас поздравляет после игры?

— Я не особо верю в ритуалы. Прекрасно понимаю, что зависит не от ритуалов, а от работы, ребят, тренерского штаба. Как выполняешь работу, все ли нюансы учитываешь. Мы можем повторять те вещи, которые были в тот день успешными. Может, связано с распорядком дня. Спрашиваем мнение ребят. Я часто общаюсь с нашими лидерами: как лучше сделать или как комфортнее. У нас здоровое общение. Если из ритуалов, то такие вещи повторяем.

Первой меня поздравляет супруга. Мои родные и близкие. Наверное, у всех так. Не буду оригинальным, — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.