Тренер «Кайрата»: в Европе все разговоры прикрываются рукой, нам надо быть внимательнее

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался об особенностях выступлений в еврокубковых турнирах в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Все разговоры прикрываются рукой в Европе. В матче со «Спортингом» можно было много прочитать по губам у игроков «Кайрата».

Такая работа ведётся. Здесь больше этот вопрос надо Арману (пресс-атташе «Кайрата». — Прим. «Чемпионата») задать, он отвечает за такие моменты. Я отвечаю за спортивную часть. Может, забывают в моменте ребят. В чемпионате пару камер из песочных ям снимают. В еврокубках нужно быть внимательнее», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.