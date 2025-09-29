Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Кайрата»: в Европе все разговоры прикрываются рукой, нам надо быть внимательнее

Тренер «Кайрата»: в Европе все разговоры прикрываются рукой, нам надо быть внимательнее
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался об особенностях выступлений в еврокубковых турнирах в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Все разговоры прикрываются рукой в Европе. В матче со «Спортингом» можно было много прочитать по губам у игроков «Кайрата».

Такая работа ведётся. Здесь больше этот вопрос надо Арману (пресс-атташе «Кайрата». — Прим. «Чемпионата») задать, он отвечает за такие моменты. Я отвечаю за спортивную часть. Может, забывают в моменте ребят. В чемпионате пару камер из песочных ям снимают. В еврокубках нужно быть внимательнее», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

