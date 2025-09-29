Скидки
Тренер «Кайрата» Уразбахтин высказался о долгом перелёте «Реала» в Казахстан

Тренер «Кайрата» Уразбахтин высказался о долгом перелёте «Реала» в Казахстан
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о долгом перелёте мадридского «Реала» в Казахстан. Завтра, 30 сентября, «Кайрат» сыграет с «Реалом» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Семь тысяч километров для испанцев — это много. Тяжёлый график, поражение от «Атлетико». Как это будет влиять на «Реал»?
— Моё мнение по всей этой ситуации, что «Реал» — это гранд. Самый узнаваемый клуб в мире. Смысл везти второй-третий состав, когда они не были в Казахстане? Мне кажется, что поэтому приехали все. Здесь очень много болельщиков «Реала».

Да, поражения бывают. Это неизбежная часть футбола. Это поражение может сыграть против нас. Они выйдут более мотивированными и постараются реабилитироваться в нашем матче. Касаемо усталости, в «Реале» собраны футболисты, которые привыкли справляться с давлением. Надеяться на то, что они будут уставшими… Нам нужно думать больше о себе. Как мы будем играть, — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

