Уразбахтин: не думаю, что ЛЧ может стать помехой в борьбе «Кайрата» за чемпионство

Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин не считает, что участие команды в Лиге чемпионов может стать помехой в борьбе за чемпионство в Казахстане.

«Не думаю, что Лига чемпионов может стать помехой в борьбе за чемпионство в чемпионате. Мы перенесли игру с «Жетысу». Играли в таком режиме — через три дня на четвёртый», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В турнирной таблице чемпионата Казахстана лидирует «Астана», набравшая 53 очка за 24 матча. «Кайрат» занимает второе место с 52 очками, но у команды есть игра в запасе. Третьим идёт «Тобол» (50 очков в 24 встречах).

