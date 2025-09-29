Тренер «Кайрата» Уразбахтин: мне нравится тренер «Реала» Хаби Алонсо, я его поклонник
Поделиться
Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о мадридском «Реале» в преддверии очного матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанцами. Встреча 2-го тура ЛЧ состоится во вторник, 30 сентября, в Казахстане. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Хаби Алонсо нравится как тренер. Можно сказать, что я его поклонник. Мне нравилась его работа в «Байере». Нравилась его атакующая игра. Сейчас в «Реале» у него потрясающий потенциал в нападении: Мбаппе, Винисиус и Мастантуоно», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
12:48
-
12:40
-
12:18
-
12:12
-
12:00
-
11:47
-
11:42
-
11:39
-
11:36
-
11:36
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:18
-
11:18
-
11:16
-
11:15
-
11:14
-
11:10
-
11:08
-
11:04
-
11:01
-
11:00
-
10:53
-
10:33
-
10:32
-
10:32
-
10:26
-
10:22
-
10:21
-
10:05
-
10:01
-
09:53