Главная Футбол Новости

Тренер «Кайрата» Уразбахтин: мне нравится тренер «Реала» Хаби Алонсо, я его поклонник

Тренер «Кайрата» Уразбахтин: мне нравится тренер «Реала» Хаби Алонсо, я его поклонник
Комментарии

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о мадридском «Реале» в преддверии очного матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанцами. Встреча 2-го тура ЛЧ состоится во вторник, 30 сентября, в Казахстане. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Хаби Алонсо нравится как тренер. Можно сказать, что я его поклонник. Мне нравилась его работа в «Байере». Нравилась его атакующая игра. Сейчас в «Реале» у него потрясающий потенциал в нападении: Мбаппе, Винисиус и Мастантуоно», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
