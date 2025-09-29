«Это лидер «Зенита». Радимов назвал Глушенкова одним из лучших российских игроков

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова. В матче 10-го тура Мир РПЛ Глушенков оформил покер в ворота «Оренбурга» (5:2).

«Сейчас можно просто наслаждаться игрой Глушенкова. Я считаю Глушенкова одним из лучших футболистов в России. Факт в том, что это лидер «Зенита». Если это дальше продолжится, то футбольные болельщики будут наслаждаться его голами. Осталось только научиться праздновать мячи нормально», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.