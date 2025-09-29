Скидки
«Это лидер «Зенита». Радимов назвал Глушенкова одним из лучших российских игроков

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова. В матче 10-го тура Мир РПЛ Глушенков оформил покер в ворота «Оренбурга» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Сейчас можно просто наслаждаться игрой Глушенкова. Я считаю Глушенкова одним из лучших футболистов в России. Факт в том, что это лидер «Зенита». Если это дальше продолжится, то футбольные болельщики будут наслаждаться его голами. Осталось только научиться праздновать мячи нормально», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

