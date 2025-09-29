Казахстанская группа KeshYou выпустила трек в поддержку «Кайрата» перед матчем с «Реалом»

Казахстанская женская группа KeshYou выпустила трек в поддержку «Кайрата» перед матчем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Группа KeshYou записала несколько коротких видео, которые были опубликованы в социальных сетях. Участницы группы спели на казахском языке в форме «Кайрата».

«Колыбель страны,

Слышала казахская степь.

Моё сердце жёлтое, мои глаза чёрные,

Эти цвета мне к лицу.

Центр готов на всё,

Предки поддерживают нас.

Теперь, даже если я умру тысячу раз,

Даже если я проживу тысячу жизней,

Я не вернусь домой без победы.

Впереди вас, ребята, вы знаете «Кайрат»,

Сегодня я поднимаю сине-жёлтый флаг страны.

Высоко над Алатау,

Орлы летят, шумя в крае», – сказано в тексте песни.

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4.