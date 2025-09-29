Казахстанская группа KeshYou выпустила трек в поддержку «Кайрата» перед матчем с «Реалом»

Казахстанская женская группа KeshYou выпустила трек в поддержку «Кайрата» перед матчем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 мск.
Группа KeshYou записала несколько коротких видео, которые были опубликованы в социальных сетях. Участницы группы спели на казахском языке в форме «Кайрата».
«Колыбель страны,
Слышала казахская степь.
Моё сердце жёлтое, мои глаза чёрные,
Эти цвета мне к лицу.
Центр готов на всё,
Предки поддерживают нас.
Теперь, даже если я умру тысячу раз,
Даже если я проживу тысячу жизней,
Я не вернусь домой без победы.
Впереди вас, ребята, вы знаете «Кайрат»,
Сегодня я поднимаю сине-жёлтый флаг страны.
Высоко над Алатау,
Орлы летят, шумя в крае», – сказано в тексте песни.
По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4.