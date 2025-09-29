Защитник ЦСКА Дивеев: если Мусаев обыграет меня 100 раз из 100, поеду во Вторую лигу

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о конкуренции в армейской команде, приведя забавный пример с упоминанием форварда армейцев Тамерлана Мусаева.

«Карпин говорил: если в команде иностранцы играют, а россияне — нет, то проблема в конкуренции. Но неправильно говорить, что Лукин или я должны выигрывать конкуренцию у Жоао Виктора. Если на тренировках я буду оставлять всех наших нападающих без мяча, меня будут ставить. Мы же не пойдём с Матвеем накидывать друг другу на голову и соревноваться, кто кого перебьёт.

Да, защитник конкурирует с защитником, но на поле он против нападающих. Если тот же Мусаев будет обыгрывать меня 100 раз из 100, я не буду играть — поеду во Вторую лигу. А если ты 100 раз отнимешь мяч у Тамика, тренер это отметит. И Матвей Лукин справляется с конкуренцией. У нас все защитники квалифицированные, хорошие в плане единоборств, скоростных данных», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.