Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар выбыл из строя до конца ноября, форвард вернётся к окончанию сезона в Бразилии

Неймар выбыл из строя до конца ноября, форвард вернётся к окончанию сезона в Бразилии
Комментарии

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар не сможет играть до конца ноября из-за травмы мышц бедра, сообщает издание L’Équipe со ссылкой на слова президента клуба Марсело Тейшейры. По данным источника, Неймар вернётся в строй примерно к началу декабря, когда в Бразилии завершается сезон регулярного чемпионата.

Отмечается, что получивший в сентябре травму форвард суммарно пробудет вне игры около шести недель. В 2025 году Неймар дважды травмировал заднюю поверхность бедра. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Материалы по теме
Левандовски сравнялся с Неймаром по голам за «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android