Игрок «Балтики» Петров высказался об идее Талалаева давать дополнительные выходные команде

Футболист «Балтики» Илья Петров высказался об идее главного тренера команды Андрея Талалаева давать футболистам дополнительные выходные после успешных матчей.

— Как вам практика, когда Талалаев даёт дополнительные выходные после успешных игр?
— Выходные всегда хорошо. Но впереди кубковый матч, после игры с ЦСКА мы возвращаемся и на следующий день восстанавливаемся и работаем. Один раз дали пять выходных, но там была большая пауза на сборные, почему бы и нет. Мы провели хорошие сборы, очень серьёзно готовимся в недельных циклах, поэтому в выходные все готовились, все профессиональны — кто-то в зале, кто-то в бассейне. Не было расслабленности, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
