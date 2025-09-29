Турецкий клуб прервал 60-матчевую серию поражений, команда не побеждала с января 2023-го

Турецкий клуб «Йени Малатьяспор» прервал серию из 60 поражений.

Команда, которая сейчас выступает во втором дивизионе Турции, смогла сыграть вничью с «Анкарой Демирспор» в матче 6-го тура второй турецкой лиги (1:1). «Йени Малатьяспор» набрал первое очко за 974 дня, последний раз клуб набирал очки в победном матче первой лиги с «Эюпспором» (2:1) 29 января 2023 года.

Серия из 60 проигранных матчей также включала технические поражения со счетом 0:3. Сейчас «Йени Малатьяспор» занимает последнее место в таблице второй лиги Турции с -35 очками. Клуб был оштрафован ФИФА на 36 очков перед стартом сезона за финансовые махинации.

В сезоне-2021/2022 «Йени Малатьяспор» вылетел из высшего турецкого дивизиона.