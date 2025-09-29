Скидки
Павел Погребняк: «Балтику» очень жаль, неприятно проигрывать такие матчи, как с ЦСКА

Комментарии

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк прокомментировал победу ПФК ЦСКА в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Всё решают мини-эпизоды, тем более — стандарты, с которых забивается половина всех голов. Где-то «Балтике» не хватило концентрации. Армейцы поставили классный блок и выжали максимум из стандарта. Игра была тягучая, но при этом интенсивная и интересная. «Балтику» очень жаль, неприятно проигрывать такие матчи. Очко на выезде было бы супер», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

