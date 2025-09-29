Павел Погребняк: «Балтику» очень жаль, неприятно проигрывать такие матчи, как с ЦСКА

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк прокомментировал победу ПФК ЦСКА в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

«Всё решают мини-эпизоды, тем более — стандарты, с которых забивается половина всех голов. Где-то «Балтике» не хватило концентрации. Армейцы поставили классный блок и выжали максимум из стандарта. Игра была тягучая, но при этом интенсивная и интересная. «Балтику» очень жаль, неприятно проигрывать такие матчи. Очко на выезде было бы супер», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.