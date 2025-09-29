Губерниев: нам нужен сильный ЦСКА, Челестини пришёлся ко двору

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре и результатах ЦСКА в нынешнем сезоне Мир РПЛ. После 10 туров чемпионата России армейцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

«ЦСКА очень сильно провёл концовку прошлого сезона. Видно, что тренер понимает, что делает сейчас. Челестини пришёлся ко двору. И команда использует сильные качества игроков, а там их хороший набор. ЦСКА — в лидерах, я не удивлён. Можно только порадоваться.

ЦСКА нам нужен сильный. Интереснее будет смотреть за развитием событий — что там «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Балтика». Всё по делу пока. ЦСКА может удержаться на первом месте. Как долго? Не знаю, насколько запас прочности есть. Не удивлюсь, если они удержатся. Всё остальное — в руках ЦСКА и их соперников», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.