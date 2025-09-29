Скидки
Павел Погребняк: ЦСКА прогрессирует, а мы получаем одного из претендентов на чемпионство

Комментарии

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался об игре и результатах московского ЦСКА в нынешнем сезоне Мир РПЛ. После 10 туров чемпионата России армейцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

«ЦСКА по делу возглавил турнирную таблицу. Команда прогрессирует, а мы получаем одного из претендентов на чемпионство. Почему бы не закрепиться? Мы же пока не видим довольно стабильных команд в РПЛ. Группа лидеров сейчас достаточно объёмная. Следующее дерби будет показательным: или «Спартак» пойдёт наверх, или ЦСКА укрепит свои позиции», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

