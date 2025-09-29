«Станкович — рецидивист». В РФС объяснили долгую дисквалификацию тренера «Спартака»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил серьёзность наказания главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист отбывает пятиматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитров. Длительный срок дисквалификация обусловлен тем, что Станкович уже не впервые нарушает регламент общения с арбитрами.

«Решение, принятое КДК, было принято с учётом того, что Станкович является рецидивистом в смысле этой статьи, то есть он уже неоднократно нарушал аналогичным образом требования дисциплинарного регламента. К сожалению, коллеги были вынуждены отстранить его от соревнований под эгидой РФС на месяц. В принципе, хорошо, что относительно небольшое количество соревнований выпало на этот месяц, с учётом паузы на матчи национальных команд. Но хотелось бы, чтобы коллеги чуть больше контролировали себя. КДК — в этом смысле орган достаточно ограниченных возможностей, и при последующих рецидивах он будет вынужден ещё более жёсткие варианты дисциплинарных санкций применять, чего нам совершенно бы не хотелось. Мы за то, чтобы чемпионат проводился без применения дисциплинарных санкций, особенно таких серьёзных», — приводит слова Митрофанова интернет-портал Odds.