Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын полагает, что рано или поздно в российском футболе не останется Fan ID, также известного как паспорт болельщика. Fan ID требуется на матчах Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Без него не получится купить билет на матч или приобрести сезонный абонемент.

«Думаю, рано или поздно от Fan ID откажутся. Ну а какой смысл? Когда проходишь на стадион, проходишь через два-три кордона. Там и так везде камеры. Fan ID — просто лишние траты для клубов РПЛ: тебе нужны какие-то датчики для проверки, целая система. Вот потому, что я не понимаю смысла, я и не оформляю. Дальше что придумают — чтобы на улицу выйти какой-то ID?!» — приводит слова Синицына Sport24.

Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар». По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА (21 очко).