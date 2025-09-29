Контрольный пакет акций «Ростова» хочет приобрести финансовая группа из Москвы

Одна из московских финансовых групп хочет купить контрольный пакет акций «Ростова». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Финансовая группа хочет выйти с предложением на Ростовскую область и Арташеса Арутюнянца в ближайшее время. Другим претендентом на пакет акций является бизнесмен Иван Саввиди.

Ранее о возможной покупке «Ростова» Иваном Саввиди сообщал журналист Иван Карпов.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 10 очков за 10 сыгранных матчей. Ростовчан возглавляет испанский специалист Джонатан Альба. В конце прошлого сезона СМИ также сообщали, что в «Ростове» намечается смена владельца.