Суперкомпьютер назвал фаворита чемпионской гонки АПЛ после поражения «Ливерпуля»

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов в гонке за чемпионство в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026 после матчей 6-го тура чемпионата.

Главным фаворитом по-прежнему остаётся «Ливерпуль», несмотря на поражение от «Кристал Пэлас» (1:2), которое стало для «красных» первым в сезоне. Шансы команды Арне Слота на чемпионство оцениваются в 46,5%.

Шансы «Арсенала» на первое место оцениваются в 34,6%, «Манчестер Сити» — в 10,1%, «Кристал Пэлас» — в 3,8%, «Челси» — в 1,3%. Менее процента на чемпионство от суперкомпьютера получили «Тоттенхэм», «Борнмут», «Брайтон», «Фулхэм», «Эвертон», «Брентфорд», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

После шести туров чемпионата Англии «Ливерпуль» находится на первом месте в таблице, имея в активе 15 очков. На второй и третьей строчках расположились «Арсенал» (13 очков) и «Кристал Пэлас» (12). «Тоттенхэм» идёт четвёртым (11), «Сандерленд» (11) — пятым, «Манчестер Сити» (10) — седьмым, «Челси» (8) — восьмым.