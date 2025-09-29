Скидки
Умер отец Ромелу Лукаку

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в социальной сети сообщил, что умер его отец Роджер.

Фото: Страница Ромелу Лукаку в социальной сети

«Спасибо, что научил меня всему, что я знаю. Я бесконечно благодарен и ценю тебя. Жизнь никогда не будет прежней. Я уже не буду прежним. Ты защищаешь и направляешь меня, как никто другой. Боль и слёзы текут рекой, но бог даст мне силы вернуться. Спасибо за всё. Роджер Менама Лукаку. Старый король (для своих друзей). Мой папа», — написал Лукаку и выложил фото с отцом.

Роджеру Лукаку было 58 лет, он бывший конголезский футболист, игравший на позиции нападающего. За свою карьеру он выступал за «Остенде», «Мехелен» и другие клубы. Он отец футболистов Ромелу и Джордана Лукаку.

