«Факел» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды

Пресс-служба футбольного клуба «Факел» объявила об уходе российского специалиста Игоря Шалимова с поста главного тренера первой команды, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале.

«Игорь Шалимов покидает пост главного тренера «Факела». Решение принято по обоюдному согласию сторон. Спасибо за работу, Игорь Михайлович! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы воронежского «Факела».

Шалимов возглавил «Факел» в начале апреля 2025 года. По итогам прошлого сезона воронежская команда не смогла сохранить прописку в Мир РПЛ и с этой кампании выступает в Лиге Pari. После 12 туров «Факел» набрал 24 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице.