Руслан Литвинов — лидер по точным передачам за первую треть сезона РПЛ

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших футболистов в разных аспектах по итогам 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, был определён лидер первой трети РПЛ по количеству точных передач. Им стал защитник «Спартака» Руслан Литвинов, который отдал 699 точных пасов.

Напомним, Литвинов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Защитник провёл на поле 851 минуту.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Деяна Станковича набрала 18 очков. У лидера РПЛ, московского ЦСКА, 21 очко в активе.