Представлен официальный мяч, которым «Реал» и «Барселона» сыграют в «эль класико»

Пресс-служба Ла Лиги на странице в соцсети Х официально представила мяч, которым мадридский «Реал» и «Барселона» сыграют в «эль класико». Встреча 10-го тура состоится 26 октября на «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 18:15 мск.

Фото: Пресс-служба Ла Лиги

Последний раз «Барселона» и «Реал» играли в 35-м туре Ла Лиги сезона-2024/2025. Майская встреча на поле сине-гранатовых завершилась их победой со счётом 4:3.

После семи туров чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков. «Реал» располагается на второй строчке с 18 очками. В минувшем туре «сливочные» проиграли мадридскому «Атлетико» со счётом 2:5. «Барселона» победила «Реал Сосьедад» — 2:1.