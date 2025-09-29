Скидки
Губернатор Воронежской области согласовал возвращение Ташуева тренером «Факела» — источник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера «Факела», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Сегодня, 29 сентября, клуб объявил об отставке Игоря Шалимова.

По данным источника, появление в Воронеже нового главного тренера вместо Шалимова планируется в ближайшее время.

Отмечается, что смены генерального директора Романа Асхабадзе до зимы, несмотря на недовольство спонсора клуба, не планируется. Однако если к концу года результаты команды посчитают неудовлетворительными, то будет уволено всё руководство.

Шалимов возглавил «Факел» в начале апреля 2025 года. По итогам прошлого сезона воронежская команда не смогла сохранить прописку в Мир РПЛ и с этой кампании выступает в Лиге Pari. После 12 туров «Факел» набрал 24 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

