Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев отреагировал на новость о возможном возвращении в «Факел»

Сергей Ташуев отреагировал на новость о возможном возвращении в «Факел»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Ташуев отреагировал на новость о возможном возвращении в воронежский «Факел». Ранее Иван Карпов сообщил, что назначение специалиста в клуб согласовал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Я ещё ни с кем не разговаривал, мне никто не звонил. Диалога с «Факелом» не было», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сергей Ташуев ранее возглавлял «Факел» с сентября 2023-го по апрель 2024-го. Его последним клубом в Мир РПЛ был грозненский «Ахмат», который он тренировал с сентября 2024 по май 2025 года.

Сегодня, 29 сентября, «Факел» объявил об уходе главного тренера Игоря Шалимова. По итогам прошлого сезона воронежская команда не смогла сохранить прописку в Мир РПЛ и с этой кампании выступает в Лиге Pari. После 12 туров «Факел» набрал 24 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Комментарии
