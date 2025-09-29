Губерниев: Глушенков в расцвете сил, теперь надо забить по четыре гола ЦСКА и «Спартаку»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. По похвалил российского атакующего хавбека и заявил, что теперь Глушенков должен поразить ворота топ-клубов Мир РПЛ. Накануне Максим оформил покер в матче 10-го тура с «Оренбургом».

«Я всегда говорил, что «Зенит» ещё себя найдёт. Вот «Зенит» себя находит. Глушенков в расцвете сил, прекрасный футболист. Забил неплохой команде, теперь надо подтвердить мастерство и забить по четыре гола ЦСКА, «Динамо», «Спартаку», «Балтике». Так что флаг в руки. Он молодец!», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.