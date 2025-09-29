Угальде: «Спартак» должен выигрывать дальше так же, как в матче с «Пари НН»
Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался по итога матча 10-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0). Игра прошла накануне, 28 сентября. Команды встречались на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10' 2:0 Фернандеш – 36' 3:0 Фернандеш – 64'
«Мы должны продолжать играть так же, как в этом матче, давить так же. Дальше выигрывать таким же образом», — сказал Угальде в эфире «Матч ТВ».
По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА (21).
