Угальде: «Спартак» должен выигрывать дальше так же, как в матче с «Пари НН»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался по итога матча 10-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0). Игра прошла накануне, 28 сентября. Команды встречались на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

«Мы должны продолжать играть так же, как в этом матче, давить так же. Дальше выигрывать таким же образом», — сказал Угальде в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА (21).