Сесар Навас: в Испании верят, что «Реал» легко добьётся победы в матче с «Кайратом»

Бывший защитник казанского «Рубина» Сесар Навас высказался в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и «Реалом» Мадрид. Игра пройдёт завтра, 30 сентября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«В Испании мало информации об уровне футбола «Кайрата». Все СМИ считают само собой разумеющимся, что «Реал» Мадрид проведёт простой и комфортный матч. В Испании верят, что «Реал» Мадрид легко добьётся победы», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4. «Реал», в свою очередь, обыграл французский «Марсель» со счётом 2:1.

