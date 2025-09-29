Семак поздравил «Зенит-2» с чемпионством во Второй лиге, команда опередила «Спартак-2»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поздравил вторую команду сине-бело-голубых с чемпионством во Второй лиге Б.

«Дорогие игроки и тренерский штаб команды «Зенит-2», искренне поздравляю вас с досрочной уверенной и заслуженной победой. Думаю, на протяжении всего турнира прошли ровно, без сбоев, ярко, красиво, показывая результативную игру. Поздравляем с победой! «Зенит-2» — чемпион!» — сказал Семак в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».

«Зенит-2» набрал 65 очков в 24 турах и досрочно занял первое место в группе 2 Второй лиги Б. Следом в таблице располагаются вологодское «Динамо» и «Спартак-2». В этой подгруппе выступают 15 команд, среди которых также «Леон Сатурн», «Чертаново» и петербургская «Звезда».