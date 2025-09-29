Игрок «Балтики» Варатынов: Талалаев круче, чем Моуринью

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов сравнил главного тренера своей команды Андрея Талалаева с известным португальским специалистом Жозе Моуринью, который недавно возглавил «Бенфику», а ранее имел опыт работы в «Реале», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ряде других европейских клубов.

«Я думаю, что Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать – чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче», – приводит слова Варатынова «Советский спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Андрея Талалаева набрала 17 очков.