Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Варатынов: Талалаев круче, чем Моуринью

Игрок «Балтики» Варатынов: Талалаев круче, чем Моуринью
Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов сравнил главного тренера своей команды Андрея Талалаева с известным португальским специалистом Жозе Моуринью, который недавно возглавил «Бенфику», а ранее имел опыт работы в «Реале», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ряде других европейских клубов.

«Я думаю, что Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать – чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче», – приводит слова Варатынова «Советский спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Андрея Талалаева набрала 17 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Балтики» Измайлов: не вижу эпатажа в поведении Талалаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android