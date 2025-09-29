Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» продлила контракт с Марком Берналем

Комментарии

18-летний испанский полузащитник Марк Берналь продлил контракт с «Барселоной», сообщается на сайте клуба.

Срок нового соглашения с футболистом рассчитан до июня 2029 года.

Отмечается, что подписание контракта состоялось сегодня, 29 сентября, утром в офисе клуба в присутствии президента «Барселоны» Жоана Лапорты, первого вице-президента Рафаэля Юсте и директора футбольного отделения Деко.

В нынешнем сезоне Берналь провёл два матча за сине-гранатовых, отдал одну голевую передачу. Всего в активе хавбека пять игр за основную команду «Барселоны».

После семи туров Ла Лиги «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков.

