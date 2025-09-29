Суперкубок Испании по футболу пройдёт в Саудовской Аравии

Пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии объявила в социальной сети X, что Суперкубок Испании — 2026 пройдёт на территории Саудовской Аравии с 7 по 11 января. В турнире примут участие четыре команды: «Барселона», «Реал» Мадрид, «Атлетик» Бильбао и мадридский «Атлетико».

Напомним, что Суперкубок Испании — 2025 также проводился в Саудовской Аравии. Тогда турнир выиграла «Барселона», победив в финале мадридский «Реал» со счётом 5:2.

Сине-гранатовые — рекордсмены по числу побед в Суперкубке страны. Каталонцы выигрывали этот турнир 15 раз. «Реал» Мадрид становился обладателем Суперкубка 13 раз.