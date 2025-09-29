Скидки
Уэйн Руни: мы все сидим и ждём, когда «Манчестер Юнайтед» развалится

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал ситуацию в клубе.

Команда под руководством Рубена Аморима набрала семь очков в шести матчах чемпионата Англии и занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Я не вижу ничего, что вселило бы в меня уверенность. Мне кажется, нужны кардинальные изменения. Тренер, игроки – кто бы это ни был. Всё что угодно ради возвращения того «Манчестер Юнайтед».

Владельцы должны дать чёткий месседж, Глэйзеры или сэр Джим Рэтклифф. Должно быть понятно, куда движется этот клуб. Сейчас мы все сидим и ждём, когда он развалится. Культура клуба пропала. Я вижу это каждый день — персонал теряет работу, люди уходят из клуба.

У меня двое детей занимаются в академии «МЮ». Я очень надеюсь, что это не повлияет на них. То, что я вижу – это не «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Руни BBC.

