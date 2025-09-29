Скидки
Губерниев высказался о перепалке Басты и Сергея Овчинникова в Кубке Медиалиги

Аудио-версия:
Известный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на перепалку экс-вратаря «Локомотива», а ныне тренера медиаклуба «Альфа-Банк» Сергея Овчинникова с известным музыкантом и президентом «СКА-Ростов» Василием Вакуленко, который известен под псевдонимом Баста. Инцидент произошёл по ходу матча третьего раунда Кубка лиги, когда ростовская команда уже вела со счётом 3:0. В итоге встреча завершилась разгромной победой «СКА-Ростов» — 5:0.

— Что думаете о конфликте Басты и Овчинникова в осеннем Кубке медийной лиги?
— Вы же сами сказали слово «медиа». С моей точки зрения, в этом и кроется главная история. Поэтому медиафутбол к слову «спорт» не всегда относится, да и к слову «медиа» — тоже не всегда. Потому что когда играют профессиональные футболисты, вместо того чтобы оправдывать название Медиалиги, мы видим не очень хорошую Вторую лигу. Это сфера интересов Медиалиги, пусть дальше продолжают друг друга пинать словами, лишь бы кулаками не пинали, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

