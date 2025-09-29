Скидки
Артём Дзюба — лучший по количеству выигранных единоборств за 10 туров РПЛ

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших футболистов в разных аспектах по итогам 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, была отмечена игра форварда «Акрона» Артёма Дзюбы — он стал лучшим игроком первой трети чемпионата России сразу по двум показателям.

Так, Дзюба лидирует в РПЛ по успешным единоборствам. За 10 туров Артём выиграл 161 единоборств. Также Дзюба обошёл всех конкурентов по показателю успешных действий в штрафной площади соперника — у форварда «Акрона» их 60.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл в РПЛ 10 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

