«Каждая лягушка хвалит своё болото». Экс-игрок «Спартака» — о словах Медведева про «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев отреагировал на слова экс-председателя правления «Зенита» Александра Медведева о том, что петербуржцы стали народной командой, отобрав этот статус у «Спартака». Яковлев заявил, что самая большая армия фанатов по-прежнему у московского клуба.

– Александр Медведев говорил, что «Зенит» – народная команда.
– Каждая лягушка хвалит своё болото. «Зенит» со временем влюбил в себя болельщиков, но самая большая армия фанатов — в «Спартаке». Это история не нынешнего поколения, а ещё прошлого, когда они творили чудеса в 80-е и 90-е, — приводит слова Яковлева «Советский спорт».

