«Спартак» — лучший клуб РПЛ за 10 туров по владению мячом и точным передачам

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших клубов в разных аспектах по итогам 10 стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, отмечены заслуги московского «Спартака», который лидирует по итогам первой трети сезона сразу в нескольких компонентах.

Так, «Спартак» — лучший клуб 10 туров по владению мячом. Средний показатель владения красно-белых — 60%. Также красно-белые превзошли всех конкурентов по количеству точных передач (4740) и скорости точных передач (16,6 км/ч). А ещё «Спартак» лидирует по входам в финальную треть — у команды Деяна Станковича их 362.

