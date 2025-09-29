Вальверде высказался о работе с Алонсо в «Реале» перед матчем с «Кайратом»

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о работе с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо перед матчем общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».

— Как себя ощущаешь с Алонсо?

— Возможно, я немного расстроен. Понимаю, как играю. Чувствую, когда получается не всё так, как задумывал. Возможно, не самым лучшим образом я начал сезон. Я хотел бы найти своё амплуа на поле. Продолжу работать и обучаться с новым тренером. Я один из капитанов. Надеюсь, что у меня будет возможность выходить на поле и показывать хороший футбол.

— Почему тебе не нравится быть латералем?

— Мне часто говорили, что я не рождён для игры латералем. Иногда это нужно сделать для команды. Но всегда у меня внутри были сомнения. Спонтанно у меня выходило хорошо играть на этой позиции. Если говорить правду, то мне не совсем комфортно играть, будучи на фланге. Я стараюсь максимально приносить пользу для команды, —передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.