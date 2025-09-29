Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вальверде высказался о работе с Алонсо в «Реале» перед матчем с «Кайратом»

Вальверде высказался о работе с Алонсо в «Реале» перед матчем с «Кайратом»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о работе с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо перед матчем общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как себя ощущаешь с Алонсо?
— Возможно, я немного расстроен. Понимаю, как играю. Чувствую, когда получается не всё так, как задумывал. Возможно, не самым лучшим образом я начал сезон. Я хотел бы найти своё амплуа на поле. Продолжу работать и обучаться с новым тренером. Я один из капитанов. Надеюсь, что у меня будет возможность выходить на поле и показывать хороший футбол.

— Почему тебе не нравится быть латералем?
— Мне часто говорили, что я не рождён для игры латералем. Иногда это нужно сделать для команды. Но всегда у меня внутри были сомнения. Спонтанно у меня выходило хорошо играть на этой позиции. Если говорить правду, то мне не совсем комфортно играть, будучи на фланге. Я стараюсь максимально приносить пользу для команды, —передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android