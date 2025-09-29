Полузащитник «Реала» Вальверде считает серьёзным матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о предстоящем матче с «Кайратом» в Лиге чемпионов. Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Мы постараемся победить, чтобы поменять динамику. Нас встретило большое количество болельщиков «Реала». Это было приятно. Мы много разговаривали об ошибках. Было два тяжёлых дня с футбольной точки зрения. Поражение тяжёлое. Мы бы хотели выйти на поле более сильными. Понимаем, что сыграем серьёзный матч с «Кайратом».

Мы пережили два обидных поражения с Алонсо — я с «Атлетико» и «ПСЖ». Надеемся, будет другая траектория. И мы это изменим», — передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.