Полузащитник «Реала» Вальверде считает серьёзным матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов

Комментарии

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о предстоящем матче с «Кайратом» в Лиге чемпионов. Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Мы постараемся победить, чтобы поменять динамику. Нас встретило большое количество болельщиков «Реала». Это было приятно. Мы много разговаривали об ошибках. Было два тяжёлых дня с футбольной точки зрения. Поражение тяжёлое. Мы бы хотели выйти на поле более сильными. Понимаем, что сыграем серьёзный матч с «Кайратом».

Мы пережили два обидных поражения с Алонсо — я с «Атлетико» и «ПСЖ». Надеемся, будет другая траектория. И мы это изменим», — передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
