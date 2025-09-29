Скидки
Вальверде: я готов умереть за «Реал» и никогда не отказывался от позиции латераля

Вальверде: я готов умереть за «Реал» и никогда не отказывался от позиции латераля
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде заявил, что не отказывался играть на позиции латераля.

— Ты отказывался от позиции правого латераля — это правда?
— Не хотел бы, чтобы вы воспринимали меня как лгуна. Если тренеру хочется использовать на любой позиции — я не отказывался. Не так важно, кто просит: Анчелотти, Зидан или Алонсо. Я как игрок стартового состава делился обратной связью. Я никогда не отказывался быть правым латералем. Для меня большая честь быть игроком стартового состава такой команды, как «Реал». Я всегда готов помогать команде и умереть за сокомандников, — передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

