Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вальверде высказался о встрече болельщиками «Реала» в Казахстане перед матчем с «Кайратом»

Вальверде высказался о встрече болельщиками «Реала» в Казахстане перед матчем с «Кайратом»
Комментарии

Футболист «Реала» Федерико Вальверде высказался о встрече болельщиками в Казахстане перед матчем Лиги чемпионов с «Кайратом». Встречать мадридский клуб в аэропорт пришло множество болельщиков. Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не было опыта игры в Казахстане. Приятно, что так приняли люди. Было поздно. Для нас это гордость. Это самое красивое явление в футболе: вы можете поехать далеко, но вас там ждёт много болельщиков. Для нас честь приехать сюда. Надеюсь, что подарим победу всем болельщикам», — передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Видео
Силовики начали разгонять болельщиков с прилегающей к стадиону «Кайрата» территории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android