Вальверде высказался о встрече болельщиками «Реала» в Казахстане перед матчем с «Кайратом»

Футболист «Реала» Федерико Вальверде высказался о встрече болельщиками в Казахстане перед матчем Лиги чемпионов с «Кайратом». Встречать мадридский клуб в аэропорт пришло множество болельщиков. Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Не было опыта игры в Казахстане. Приятно, что так приняли люди. Было поздно. Для нас это гордость. Это самое красивое явление в футболе: вы можете поехать далеко, но вас там ждёт много болельщиков. Для нас честь приехать сюда. Надеюсь, что подарим победу всем болельщикам», — передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.