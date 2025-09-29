Вальверде высказался о встрече болельщиками «Реала» в Казахстане перед матчем с «Кайратом»
Футболист «Реала» Федерико Вальверде высказался о встрече болельщиками в Казахстане перед матчем Лиги чемпионов с «Кайратом». Встречать мадридский клуб в аэропорт пришло множество болельщиков. Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Не было опыта игры в Казахстане. Приятно, что так приняли люди. Было поздно. Для нас это гордость. Это самое красивое явление в футболе: вы можете поехать далеко, но вас там ждёт много болельщиков. Для нас честь приехать сюда. Надеюсь, что подарим победу всем болельщикам», — передаёт слова Вальверде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
