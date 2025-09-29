«Хотим обязательно выиграть». Тренер «Реала» Алонсо — о матче с «Кайратом» в ЛЧ
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Кайратом». Встреча состоится завтра, 30 сентября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Какую команду вы ожидаете увидеть завтра?
— Завтра матч Лиги чемпионов. Неважно, какой соперник. Мы хотим обязательно выиграть и продолжать набирать очки, — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4. «Реал», в свою очередь, обыграл французский «Марсель» со счётом 2:1.
