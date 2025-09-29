Скидки
Тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о длительном перелёте команды в Казахстан

Тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о длительном перелёте команды в Казахстан
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о длительном перелёте команды в Казахстан, где завтра, 30 сентября, «сливочные» сыграют с «Кайратом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«После каждого матча я анализирую. Нравится это. Считаю, что с теми игроками, которые у нас есть, мы можем добиваться самых высоких целей. У нас большой выбор в центре поля. В матче с «Атлетико» что-то пошло не так. Не вижу, чтобы команде не хватало бесед. То, о чём говорил Вальверде — очень важно. Мы хотели бы продолжать улучшать динамику.

Что касается долгого перелёта в Казахстан, нужно адаптироваться. Это непривычно. Завтра будет очередной матч — не должно быть никаких отговорок, что у нас был долгий перелёт», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

