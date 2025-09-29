Стал известен клуб-лидер РПЛ по результативным действиям среди вышедших на замену игроков

Самарские «Крылья Советов» — лидер нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги по числу результативных действий среди игроков, вышедших на замену, сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Вышедшие по ходу игры футболисты «Крыльев» совершили 11 результативных действий в 10 матчах РПЛ сезона-2025/2026. При этом четыре из пяти последних голов «Крыльев Советов» в чемпионате России были забиты вступившими в игру футболистами.

На втором месте по этому показателю идут «Зенит» и «Краснодар», их запасные после выхода на поле сделали по семь результативных действий. Следом располагается «Спартак» (5).

После 10 туров чемпионата России ЦСКА находится на первом месте в таблице, имея в активе 21 очко. На второй и третьей строчках расположились «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 20 очков. Следующими идут «Зенит», набравший 19 очков, и «Спартак» (18).